ASSE Mercato : un club a pris les devants pour Lucas Stassin !

Lucas Stassin attise les convoitises et les premières offres ne devraient plus tarder pour le jeune attaquiant belge de l’ASSE.

🟨 Négociation en cours

L’avenir de Lucas Stassin à Saint-Etienne semble compromis avec la relégation des Verts en L2. Après une seule saison dans le Forez, très réussie puisqu’il a inscrit 12 buts en 28 matches, l’attaquant belge de 20 ans attise déjà les convoitises et il vaudrait aujourd’hui 18 M€, selon Transfermarkt. Sur son transfert, 10% reviendront à son ancien club, Westerlo.

Stuttgart prêt à dégainer

Plusieurs intérêts sont évoqués, parmi lesquels l’Olympique de Marseille, le LOSC, West Ham, Brighton ou encore Brentford. Il y aurait également le Sporting Portugal, qui s’apprête à perdre son serial buteur suédois, Viktor Gyökeres. D’après CNN, les Lions auraient déjà été fixé sur le prix de vente de Lucas Stassin : ce sera entre 20 et 22 M€ ! Une somme considérable mais pas de nature à refroidir les champions du Portugal, qui vont récupérer au moins le triple sur le transfert de Gyökeres. Toutefois, c’est un autre club qui foncerait sur Stassin, à en croire les informations de TeamFootball. « Stuttgart, en embuscade, a déjà préparé une première offre pour devancer la concurrence », croit en effet savoir le média. A suivre…

L’avis de But !

Il sera très difficile à l’ASSE de conserver Stassin et Kilmer Sports devrait se consoler avec une belle plus value. Les enchères devraient monter, assez rapidement, et il est probable que KSV ne se précipitera pas pour céder le buteur belge.