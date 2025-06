ASSE Mercato : un club anglais autre que Brentford fonce sur Stassin

Un club de Premier League serait entré en négociations avec l’ASSE et les représentants de Lucas Stassin en vue d’un transfert cet été.

Auteur d’une excellente saison avec l’AS Saint-Etienne, où il est arrivé l’été dernier, Lucas Stassin ne devrait pas y faire de vieux os. L’attaquant belge aurait déjà fait savoir qu’il ne veut pas suivre les Verts en Ligue 2. De toute façon, ses 12 buts et 5 passes décisives en 28 matches lors de l’exercice écoulé lui valent une longue liste de courtisans. Lille, le Paris FC, le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille, en France, se sont intéressés à lui, de même que Leipzig, Wolverhampton et le Sporting Portugal.

West Ham a déjà pris contact avec l’ASSE et l’agent de Stassin

Ce mardi, on a également appris que Brentford était sur les rangs. Le média anglais The Athletic a expliqué que les Bees avaient fait de l’attaquant belge une priorité pour renforcer une attaque qui devrait voir partir Bryan Mbeumo, courtisé par Manchester United. Mais L’Equipe ajoute ce soir un nouveau pensionnaire de Premier League : West Ham. Et les Hammers auraient pris de l’avance sur la concurrence en prenant contact avec l’AS Saint-Etienne et les représentants de Lucas Stassin.

La direction stéphanoise préfèrerait conserver Stassin la saison prochaine mais elle ne fera pas obstacle à ses envies de départ. La seule condition, évidemment, est d’y trouver son compte. Avec les clubs de Premier League, on est rarement déçu à ce niveau…