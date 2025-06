ASSE Mercato : un cador de Ligue 1 est passé à l’attaque pour Stassin

Le LOSC commencerait à s’activer pour rafler la mise dans le dossier menant à l’attaquant de l’ASSE, Lucas Stassin.

🟧 Piste crédible

Cet été, l’AS Saint-Etienne aura du mal à conserver Lucas Stassin. Après une belle première saison réalisée sous le maillot des Verts (12 buts inscrits en 29 matchs de Ligue 1 disputés), l’attaquant belge est courtisé en vue du mercato estival par de nombreux clubs français et étrangers, dont le LOSC, le Paris FC, West Ham, Brighton, Brentford, Sunderland, Stuttgart, Benfica ou encore le Sporting Portugal.

Le LOSC a contacté l’entourage de Stassin

Si West Ham serait actuellement en pole pour recruter l’avant-centre stéphanois cet été, les Hammers ayant déjà pris contact avec l’ASSE et l’agent du joueur, le LOSC aurait également passé la vitesse supérieure dans ce dossier. En effet, selon La Voix du Nord, le club lillois, qui voudrait faire de Lucas Stassin le remplaçant de Jonathan David, aurait aussi sondé l’entourage de l’ancien joueur de Westerlo en vue d’un transfert dans le Nord cet été.

Pour rappel, les dirigeants foréziens voudraient faire une belle plus-value avec Lucas Stassin et espéreraient en obtenir entre 20 et 25 millions d’euros, soit plus du double du prix qu’ils l’ont acheté l’été dernier.

« Le coup d’oeil de But FC »

« Cela ne fait quasiment plus de doutes, Lucas Stassin devrait quitter l’AS Saint-Etienne cet été pour rejoindre un club plus huppé. Reste maintenant à savoir où rebondira l’attaquant belge et à quel prix. »