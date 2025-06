ASSE Mercato : un compatriote de Jaber dénigre son arrivée chez les Verts

L’ancien milieu israélien Gil Vermouth ne comprend pas que Mahmoud Jaber, titulaire en sélection nationale, ait accepté de signer dans un club de L2 française.

Même s’il a passé sa visite médicale et que l’AS Saint-Etienne s’est mise d’accord avec le Maccabi Haïfa pour un transfert de 2 M€ plus des bonus, Mahmoud Jaber n’est toujours pas vert. Mais cela ne saurait tarder. Et cela a le don d’énerver l’un de ses anciens compatriotes. Dans des propos tenus à All in Sport et rapportés par Poteaux Carrés, l’ancien milieu israélien Gil Vermouth a expliqué qu’il ne comprenait pas comment un international pouvait accepter d’aller jouer en Ligue 2 française…

« Voir Mahmoud Jaber aller en D2 française à Saint-Étienne, c’est évidemment pénible »

« Je n’apprécie pas ce transfert car c’est de la D2 française. Disons que quitter le Maccabi Haïfa quand on joue en équipe nationale israélienne, à mon avis, c’est uniquement pour le Championship ou le sommet de la D2 allemande, et ce n’est pas certain non plus. Voir Mahmoud Jaber aller en D2 française à Saint-Étienne, c’est évidemment pénible car c’est l’un des joueurs israéliens les plus expérimentés. Un joueur de son calibre mérite mieux. »

Si ces propos vont forcément irriter des supporters stéphanois, force est de constater que Vermouth n’a pas tort. Un international israélien devrait logiquement évoluer dans un championnat de première division. Mais cela montre combien les dirigeants stéphanois ont su être intelligents sur ce coup-là mais également le pouvoir d’attraction de l’ASSE, qui reste grand malgré la relégation !