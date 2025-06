ASSE Mercato : un ex défenseur de l’OM ciblé, le successeur de Stassin se précise !

Désireuse de se renforcer pour affronter les affres de la Ligue 2 la saison prochaine, l’AS Saint-Étienne a lancé plusieurs pistes en vue du mercato estival.

🟥 Rumeur

L’AS Saint-Étienne ne perd pas de temps et s’active en coulisses pour renforcer son effectif, notamment dans les couloirs défensifs. Selon Transfer Radar, bien renseigné sur les transferts, deux joueurs bien connus du championnat sont ciblés par la cellule de recrutement : Lucas Perrin et Marvin Senaya, tous deux sous contrat avec le RC Strasbourg.

Perrin, 26 ans, formé à l’OM et solide défenseur central, pourrait revenir en France après être passé au RC Strasbourg. Apprécié pour sa lecture du jeu, son impact physique et son sens du placement, il représente une option crédible pour venir densifier l’axe stéphanois, surtout dans un championnat où l’intensité et l’expérience seront clés pour assurer la remontée en Ligue 1.

De son côté, Senaya, latéral droit de 23 ans, a profité de plusieurs apparitions convaincantes cette saison en Ligue 1. Rapide, percutant et capable d’apporter offensivement, le défesneur de Lausanne pourrait venir concurrencer Dennis Appiah ou s’imposer comme titulaire si un départ venait à se concrétiser. Sa polyvalence plaît également au staff stéphanois, qui suit son profil depuis plusieurs mois.

Mais ce n’est pas tout. Alors que Lucas Stassin devrait quitter le Forez, l’ASSE a déjà identifié un profil offensif pour lui succéder. Le nom n’a pas filtré pour le moment, mais il s’agirait d’un attaquant jeune, formé en France, évoluant dans un club de deuxième division européenne. Le joueur présenterait un profil complet : mobile, technique et capable d’évoluer en pointe comme sur un côté.

« Le coup d’œil de But FC »

« Lucas Perrin serait une bonne option pour l’ASSE, qui pourrait compter sur un défenseur déjà rompu aux joutes de la Ligue 1 et de l’étranger. Au sujet de Marvin Senaya, là aussi, on le verrait bien remplacer un Dennis Appiah qui n’avait pas le niveau la saison dernière en L1. »