ASSE Mercato : un latéral droit de Ligue 2 sur les tablettes

L’ASSE ciblerait Tony Strata, le défenseur roumain de l’AC Ajaccio.

Les deux premières recrues sont connues à l’ASSE. Il s’agit d’Irvin Cardona et de Maxime Bernauer. Prêté par Augsburg et le Dinamo Zagreb, les deux joueurs ont été transférés définitivement. La troisième recrue devrait être Mahmoud Jaber, le milieu de terrain international israélien du Maccabi Haïfa, attendu dans le Forez en ce milieu de semaine.

Strata sous contrat jusqu’en 2027 avec l’ACA

Le Mercato s’annonce agité chez les Verts et il s’agit pour le club forézien de renforcer sa défense. Sur les côtés notamment, où Eirik Horneland milite pour la prolongation de Léo Pétrot, en fin de contrat. A droite, le couloir est déserté. Dennis Appiah ne sera pas conservé et Horneland ne compte plus vraiment sur Yvann Maçon, sous contrat pour encore un an. Après la volte-face du Serbe Ognjen Mimovic l’hiver dernier, l’ASSE, selon Le Progrès, aurait dans son viseur un joueur de l’AC Ajaccio, Tony Strata. A 20 ans, le natif de Marseille, passé par Istres, a disputé 28 matches avec l’ACA cette saison (1 but, 3 passes décisives). Il est international Espoirs roumain et sous contrat jusqu’en 2027 avec le club corse.

Le coup d’oeil de But FC !

« Strata est possède déjà une bonne expérience de la L2 à seulement 20 ans. Mais de là à voir en lui un titulaire à l’ASSE, qui espère remonter au plus vite en L1… En doublure, peut-être, mais il faut un vrai renfort de qualité à ce poste sinistré chez les Verts. »