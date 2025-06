ASSE Mercato : un renfort a signé, Horneland se frotte les mains ! 

Comme annoncé par But Football Club le 22 mai dernier, Irvin Cardona (27 ans) a prolongé à l’AS Saint-Étienne. Eirik Horneland est aux anges.

But Football Club vous l’avait annoncé le 22 mai dernier : l’ASSE a levé l’option d’achat d’Irvin Cardona. Revenu cet hiver en provenance de l’Espanyol Barcelone, où il était prêté par Augsbourg, le milieu offensif de 27 ans n’a pas réussi à maintenir les Verts en Ligue 1 mais il restera la saison prochaine en Ligue 2. Selon nos informations, un accord sur le transfert et le salaire avaient été négociés depuis janvier dernier.

Ce lundi, Cardona s’est officiellement engagé pour 3 saisons avec le club coaché par Eirik Horneland et il est donc le premier « renfort » bouclé par l’ASSE en vue du mercato estival. En 15 matches disputés en Ligue 1, l’ancien Brestois a compilé 5 buts et 3 passes décisives chez les Verts.

« Nous avons de grandes attentes quant à son potentiel »

« Je suis très heureux de rejoindre définitivement la grande famille de l’ASSE, a avoué Cardona dans le communiqué officiel du club. Après deux prêts de six mois, c’est une fierté de pouvoir m’inscrire dans la durée avec ce club. Je suis déterminé à continuer de progresser et à tout donner pour contribuer au projet. Merci pour la confiance, place à cette nouvelle étape avec le groupe et les supporters !

Horneland est pleinement satisfait de la première recrue du mercato estival : « Nous sommes très heureux de poursuivre l’aventure avec Irvin dans le projet de reconstruction de l’ASSE. Il a démontré toutes ses qualités lors de ses deux prêts au club. Dorénavant, il va pouvoir s’inscrire dans la durée et progresser sereinement avec le reste de l’équipe. Ensemble, nous avons de grandes attentes quant à son potentiel, que nous espérons voir pleinement s’épanouir dans les années à venir. » Irvin Cardona semble déjà bien intégré au sein de l’équipe, et son apport sur le terrain ainsi que dans le vestiaire est jugé précieux par ses coéquipiers. Le joueur est reconnu pour sa détermination et son envie de faire franchir un palier à l’ASSE, un club dont il partage désormais les ambitions.



Les supporters, eux aussi, attendent beaucoup de cette nouvelle collaboration. Son style de jeu dynamique et son sens du collectif ont su séduire les fidèles de Geoffroy-Guichard, qui espèrent voir l’attaquant contribuer de manière significative lors des prochaines saisons. Cardona, conscient de l’attente placée en lui, reste humble mais ambitieux, déterminé à prouver qu’il peut performer en ligue 2.

En savoir plus sur Irvin Cardona

1. Quel est le parcours d’Irvin Cardona en Ligue 1 avec l’AS Saint-Étienne ?

Irvin Cardona a rejoint l’AS Saint-Étienne en janvier 2024 en prêt en provenance du FC Augsbourg. Durant la seconde moitié de la saison 2023-2024, il a contribué à la montée du club en Ligue 1 avec 10 buts et 3 passes décisives en 22 matchs. Il est revenu en prêt en janvier 2025, puis a été transféré définitivement à l’ASSE en juin 2025.

2. Quelle est la saison clé d’Irvin Cardona avec le club stéphanois ?

La saison 2023-2024 a été déterminante. Arrivé en janvier 2024, Cardona a été un acteur majeur de la remontée de l’ASSE en Ligue 1, inscrivant 10 buts et délivrant 3 passes décisives en 22 matchs.

3. Comment Irvin Cardona a-t-il intégré l’équipe de l’ASSE durant le mercato ?

Cardona a été prêté à l’ASSE par le FC Augsbourg en janvier 2024 sans option d’achat. Après un passage à l’Espanyol Barcelone, il est revenu en prêt à l’ASSE en janvier 2025, cette fois avec une option d’achat. Le club a levé cette option en juin 2025, le transférant définitivement.

4. Quelles performances a réalisées Irvin Cardona à Augsbourg avant son arrivée à l’ASSE ?

Avant son prêt à l’ASSE, Cardona évoluait au FC Augsbourg en Bundesliga. Ses performances étaient modestes, ce qui a conduit le club à le prêter à l’Espanyol Barcelone, puis à l’ASSE.

5. Quelles options d’achat sont disponibles pour l’ASSE concernant Irvin Cardona ?

Lors de son prêt en janvier 2025, l’ASSE disposait d’une option d’achat non obligatoire fixée à 3 millions d’euros. Le club a levé cette option en juin 2025, signant Cardona pour un contrat de quatre ans.

6. Comment les supporters de l’ASSE perçoivent-ils Irvin Cardona ?

Les supporters stéphanois apprécient Cardona pour son engagement et ses performances décisives. Il a exprimé son attachement au club et aux fans, renforçant sa popularité.

7. Quel est le rôle d’Irvin Cardona en tant qu’attaquant dans l’équipe de Saint-Étienne ?

Cardona est un attaquant polyvalent, capable d’évoluer en pointe ou sur les ailes. Son sens du but et sa capacité à créer des occasions en font un atout majeur de l’attaque stéphanoise.

8. Quels sont les principaux concurrents d’Irvin Cardona au sein de l’attaque stéphanoise ?

Parmi ses concurrents, on trouve Ibrahima Wadji, qui est revenu de blessure en 2024, apportant de la concurrence sur le front de l’attaque.

9. Comment Irvin Cardona a-t-il été formé au football en France ?

Cardona a été formé à l’US Le Pontet avant de rejoindre le centre de formation de l’AS Monaco en 2012. Il a remporté la Coupe Gambardella en 2016 avec les moins de 19 ans de Monaco.

10. Quelle est la relation entre Irvin Cardona et l’entraîneur Eirik Horneland à l’ASSE ?

Sous la direction d’Eirik Horneland, Cardona a trouvé un environnement propice à son épanouissement, devenant un joueur clé dans le système de l’entraîneur norvégien.

11. Quel impact a eu Irvin Cardona lors de ses sélections avec l’équipe de France ?

Cardona a été sélectionné en équipe de France U20, participant notamment à la Coupe du Monde U20 en 2017. Il n’a pas encore été appelé en équipe nationale senior.

12. Quelles statistiques d’Irvin Cardona sont les plus impressionnantes cette saison avec les Verts ?

Lors de la seconde moitié de la saison 2023-2024, Cardona a inscrit 10 buts et délivré 3 passes décisives en 22 matchs, contribuant significativement à la montée de l’ASSE en Ligue 1.

13. Comment le mercato a influencé la carrière d’Irvin Cardona à l’ASSE ?

Les mouvements de Cardona lors des mercatos, notamment ses prêts et son transfert définitif, ont été cruciaux pour sa carrière, lui permettant de s’imposer comme un élément clé de l’ASSE.

14. Irvin Cardona a-t-il eu des contacts avec d’autres clubs avant de rejoindre les Verts ?

Avant de revenir à l’ASSE, Cardona était prêté à l’Espanyol Barcelone. Des négociations ont eu lieu entre l’Espanyol, Augsbourg et l’ASSE pour faciliter son retour dans le Forez.

15. Quelle est l’histoire de l’attaquant Irvin Cardona avec le Stade Brestois avant l’ASSE ?

Cardona a évolué au Stade Brestois de 2019 à 2022, où il s’est illustré en Ligue 1, attirant l’attention du FC Augsbourg qui l’a recruté en 2022.

16. Comment les performances d’Irvin Cardona peuvent-elles affecter l’avenir de l’ASSE en Ligue 2 ?

Les performances de Cardona sont déterminantes pour l’ASSE, notamment dans la quête d’une remontée en Ligue 1. Son efficacité offensive est un atout majeur pour le club.

17. Quels défis a rencontrés Irvin Cardona en jouant pour Saint-Étienne en Ligue 1 ?

Cardona a dû s’adapter rapidement aux exigences de l’ASSE et faire face à la pression liée à la lutte pour le maintien en Ligue 1. Sa capacité à s’intégrer et à performer a été mise à l’épreuve. Malheureusement, l’ASSE n’a pas réussi sa mission maintien, Cardona aura à coeur de faire remonter le club en ligue 1.

18. A-t-il été impliqué dans des transferts notables durant son passage à Augsbourg ?

Oui, son transfert de Brest à Augsbourg en 2022 a été un mouvement notable. Par la suite, ses prêts à l’Espanyol et à l’ASSE ont également marqué son parcours.

19. Quels sont les espoirs placés sur Irvin Cardona par les dirigeants de l’ASSE ?

Les dirigeants de l’ASSE comptent sur Cardona pour apporter son expérience et son efficacité offensive afin de remonter le club en Ligue 1 et viser des objectifs plus ambitieux à moyen terme.

20. Quels sont les prochains objectifs d’Irvin Cardona avec le club de Saint-Étienne cette saison ?

Cardona vise à s’imposer comme un titulaire indiscutable, à améliorer ses statistiques personnelles et à contribuer au retour de l’ASSE en ligue 1. Il souhaite également renforcer sa place au sein de l’équipe et devenir un leader offensif.