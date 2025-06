ASSE Mercato : un serial buteur recale les Verts !

Cible estivale de l’ASSE, Timothé Nkada (Rodez) a assuré qu’il ne resterait pas en Ligue 2 la saison prochaine.

🟥 Rumeur

En quête d’un avant-centre cet été pour combler le très probable départ de Lucas Stassin, l’AS Saint-Étienne penserait notamment à l’attaquant de Rodez, Timothé Nkada, qui sort d’une belle saison en Ligue 2 avec 17 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées en 31 matchs disputées. Mais le deuxième meilleur buteur de la saison 2024-2025 de Ligue 2 n’a pas l’intention de rester dans l’anti-chambre de la Ligue 1 la saison prochaine, et donc de rejoindre les Verts. Et c’est lui-même qu’il l’a annoncé.

« Je ne partirai pas pour rester en Ligue 2 »

« Forcément, on ne va pas faire de langue de bois, il y a beaucoup de challenges qui font envie. Goûter le niveau du dessus (la Ligue 1), en tant que compétiteur, on en a toujours envie. Après comme je le répète, je serai aligné avec ce que veut le club. Aujourd’hui, on ne va pas faire les autruches, la situation du football français est très compliquée donc comme vous l’avez dit, ça va être difficile que je reste. Mais après on ne sait pas de quoi est faite la vie, de quoi est fait demain. Comme je le dis souvent, je suis sous contrat, il me reste deux saisons et tant que je suis au club, je suis au club. Je ne pense qu’à une chose, c’est vivre le moment présent et profiter. Tant que je ne suis pas parti, je suis là et je suis très bien ici. (…) Oui il y a beaucoup de projets qui ne m’intéressent pas. Déjà, je leur ai déjà dit (aux dirigeants de Rodez) que je ne partirai pas pour rester dans le même championnat (la Ligue 2). Ça c’est certain. Je ne partirai pas pour aller en Ligue 2 ou des championnats similaires à la Ligue 2. Il y a déjà des championnats où je suis sûr et certain de ne pas aller : tout ce qui est championnat exotique, c’est sûr et certain que ça ne va pas être la priorité. Après on ne sait pas de quoi est fait demain. La priorité d’aujourd’hui n’est pas toujours celle de demain mais ce n’est pas ce que je souhaite. (…) L’Angleterre ? Ce serait top c’est sûr », a confié Timothé Nkada a micro de Radio Totem. Et le message a le mérite d’être clair.

Le coup d’oeil de But FC

Timothé Nkada aurait pu être un bon renfort pour l’ASSE en vue de la saison prochaine et de l’opération remontée, mais vu ces déclarations, le club forézien peut oublier le joueur formé au Stade Rennais pour renforcer son attaque cet été.