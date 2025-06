ASSE Mercato : un transfert record bouclé grâce au Stade Rennais ? 

Dans les radars du Stade Rennais et d’autres formations aux dents longues au mercato, Zuriko Davitashvili (24 ans) pourrait quitter l’AS Saint-Étienne cet été contre une somme record.

🟥 Rumeur

Si Lucas Stassin est le premier nom auquel on pense quand il s’agit d’évoquer le mercato de l’ASSE dans le sens des départs, celui de Zuriko Davitashvili vient juste après. Et pour cause, le RC Strasbourg mais aussi le Stade Rennais et Besiktas sont intéressés par l’ailier géorgien de 24 ans.

Davitashvili, qui n’a d’ailleurs plus l’intention de rester à l’ASSE en Ligue 2, pourrait bien rapporter un petit pactole à Kilmer Sports Ventures. Selon La Gazzetté, média géorgien, l’ASSE valorise son joueur entre 15 et 20 millions d’euros et ne devrait pas craquer pour une offre en-dessous de cette fourchette cet été.

Davitashvili, un départ entre 15 et 20 M€ ?

Si Davitashvili devait quitter le Forez pour cette somme, l’ASSE réaliserait alors une forte plus-value puisqu’elle avait attiré le Géorgien contre une somme de 6 millions d’euros, et ce quelques semaines avant que les Girondins de Bordeaux ne soient déclarés en liquidation judiciaire.

Autre bonne nouvelle pour l’ASSE : les enchères pourraient grimper puisque son profil plaît également en Allemagne, en Angleterre ou aux clubs du Golfe, jamais vraiment fermés à poser des offres rondelettes sur la table des négociations.

« Le coup d’œil de But FC »

« Déjà attaquée fortement sur Lucas Stassin, l’ASSE pourrait l’être sur Zuriko Davitashvili. Si les statistiques du Géorgien (9 buts et 8 passes décisives) reflètent une saison pleine en Ligue 1, celles-ci oublient de dire que l’intéressé est vu comme un joueur pas toujours tourné vers le collectif. Or, en Ligue 2, ce sera la base de toute réussite. Donc, à 15 M€, il pourrait bien partir. »