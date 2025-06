ASSE Mercato : une confirmation mais un bémol pour Lucas Perrin (ex-OM)

Le défenseur central Lucas Perrin, formé à l’OM, est bien dans le viseur de l’ASSE. Mais le Cercle Bruges, où il a été prêté, bénéficie d’une option d’achat auprès d’Hambourg.

Ce lundi, le quotidien allemand Bild confirme l’intérêt de l’AS Saint-Etienne pour Lucas Perrin. Le défenseur central de 26 ans, formé à l’OM, a connu une saison 2024-25 très compliquée. Il a été vendu par le RC Strasbourg à Hambourg, qui évoluait en Deuxième division allemande (mais qui est remonté). Mais il ne s’est pas imposé chez le champion d’Europe 1981 et a été prêté à mi-saison au Cercle Bruges. Ca s’est beaucoup mieux passé pour lui en Belgique puisqu’il a largement contribué au maintien des Vert et Blanc via les play-offs pour le maintien.

Le Cercle Bruges a une option d’achat pour Perrin

Perrin, donc, est dans le viseur de l’AS Saint-Etienne et la bonne nouvelle, c’est qu’Hambourg, de retour en Bundesliga, ne fera pas barrage à un départ. Mais Bild explique que son prêt à Bruges était assorti d’une option d’achat, qui est toujours valable ! Celle-ci n’a pour le moment pas été levée mais les dirigeants belges peuvent encore se réveiller et doubler ainsi leurs homologues stéphanois. La durée de cette option n’est pas connue mais on peut imaginer qu’elle est valable jusqu’à la fin du contrat de Perrin avec le Cercle, soit jusqu’à la fin du mois.

Si jamais les Brugeois ne passent pas à l’attaque, l’ASSE aura le champ libre. Selon Transfermarkt, Lucas Perrin vaut aux alentours de 2 M€. Un montant que les Verts peuvent facilement payer. Restera ensuite à savoir si l’ancien Marseillais a envie d’aller jouer en Ligue 2, même pour un club mythique…