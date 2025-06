ASSE Mercato : une guerre des goals se profile chez les Verts, Larsonneur éjecté ?

En se plaçant sur Robin Risser (RC Strasbourg), Kilmer Sports Ventures a fixé un cap pour l’avenir à l’ASSE… et Gautier Larsonneur peut légitimement s’inquiéter.

Si Gautier Larsonneur est désireux de continuer dans le but de l’ASSE pour encore au moins une saison, il y a quand même un « doute raisonnable » concernant l’avenir du capitaine des Verts. En effet, comme révélé par Mohamed Toubache-Ter, la direction ligérienne est particulièrement tentée par la signature du portier du RC Strasbourg, Robin Risser (20 ans), prêté au Red Star cette saison (19 apparitions depuis son arrivée fin novembre).

Sous contrat jusqu’en juin 2026 en Alsace, le gardien de l’équipe de France Espoirs se présente comme une opportunité de marché qui correspond pleinement au portrait-robot du joueur « Kilmer Sports Ventures » : jeune, disposant d’un gros potentiel et à l’aise dans le jeu au pied. Autre facteur d’envergure : sa taille qui correspond davantage aux qualités du football moderne (1m93 contre seulement 1m81 pour « Larso »).

Larsonneur plombé par sa saison… et son gros salaire

Dans ces conditions, on peut quand même s’interroger sur le sort que l’ASSE va réserver à Gautier Larsonneur, sous contrat jusqu’en juin 2026 et pour qui des démarches de prolongation auraient été amorcées. L’ancien Brestois de 28 ans était certes le capitaine d’Eirik Horneland mais ses performances n’ont pas forcément été irréprochables cette saison (77 buts encaissés en L1 !). Quant à son salaire, il figure dans le Top 10 des plus gros émoluments du vestiaire (60 000€ brut par mois). Sans commune mesure par rapport à Robin Risser.

Dans ces conditions, on imagine mal une cohabitation entre N°1 et N°1 bis mais davantage la fin d’un cycle pour Gautier Larsonneur. Une situation également rendu possible par la présence sous contrat d’un Brice Maubleu (35 ans), destiné à jouer les doublures quel que soit le numéro 1 et lui aussi sous contrat jusqu’en juin 2026.