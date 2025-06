ASSE Mercato : une nouvelle tête à l’entraînement des Verts, c’est un Anglais

Le staff de l’ASSE accueille un nouveau venu depuis hier. C’est un Anglais…

Le Mercato s’accélère à l‘ASSE. Après la levée des options d’achat d’Irvin Cardona et de Maxime Bernauer, et le transfert de Mahmoud Jaber, les Verts ont officialisé mercredi soir la signature de Lassana Traoré, un jeune défenseur de 18 ans que le club forézien avait mis à l’essai en mars dernier. International U20, il arrive en provenance de Diambars et pourrait avoir un bon coup à jouer cette saison.

David Tivey nouveau préparateur physique

En l’absence de Jaber, qui n’intègrera le groupe qu’à partir de lundi, Traoré était la seule nouvelle tête pour la reprise de l’entraînement, ou presque. En effet, le staff d’Eirik Horneland accueille un nouveau venu. Contrairement à Jean-François Bédénik, l’entraîneur des gardiens, le préparateur physique Benjamin Guy, en fin de contrat, n’a pas été conservé. Et comme l’a révélé le site Evect, c’est un Anglais, David Tivey, qui va le remplacer. A 27 ans, il est notamment passé par Everton et plus récemment par Chelsea où il faisait partie du staff des U18 puis des U21. Une recrue estampillée Kilmer Sports, semble-t-il.