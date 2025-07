Dans un live, le journaliste d’investigation Romain Molina a révélé qu’un responsable du centre de formation de l’ASSE avait pratiqué l’extorsion auprès de jeunes joueurs africains.

Ce mardi soir, Romain Molina a fait un live sur YouTube pendant lequel il a répondu à des questions d’abonnés. L’une d’entre elles portait sur l’AS Saint-Etienne et, surprise, le journaliste d’investigation a lâché une bombe. Dirigeant historique de la formation verte, Gérard Fernandez est toujours au club mais, surtout, il aurait extorqué de jeunes joueurs africains ! Et cela aurait entraîné l’ouverture d’une enquête par la justice !

« L’extorsion, ça n’arrive pas qu’aux autres et c’est malheureusement arrivé à Saint-Etienne ! »

« Il y a un problème à Saint-Etienne, c’est que l’ambiance dans les bureaux était exécrable. Il y a eu énormément de soucis. Et ça a été la même chose au centre de formation. D’ailleurs, il y a toujours Gérard Fernandez ! Avec lui, on est tombés dans la légende. Ce n’est pas possible ! Tout le football français est au courant. D’ailleurs, je tiens à poser une question : est-ce que certains joueurs africains présents dans le centre de formation de Saint-Etienne étaient au courant qu’ils avaient un compte en banque et est-ce qu’ils pouvaient s’en servir ? Mais encore une fois, laissons la justice faire la lumière sur tout ça. L’extorsion, ça n’arrive pas qu’aux autres et c’est malheureusement arrivé à Saint-Etienne ! J’espère que Kilmer va nettoyer parce qu’il y avait une belle bande de planqués et de faignants dans ce club. C’est une honte et un scandale. »

Si ces informations sont avérées, Gérard Fernandez, en plus d’être renvoyé de l’AS Saint-Etienne, risque une très grosse peine…