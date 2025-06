ASSE : Stassin, Ekwah, Pétrot… Horneland fait des annonces fortes sur le Mercato 

A l’issue de la première séance d’entraînement, Eirik Horneland a tenu un petit point presse auprès des journalistes présents à l’Etrat. Plusieurs dossiers chauds du mercato ont été évoqués.

Le mercato bat son plein à l’AS Saint-Étienne, et la reprise de l’entraînement ce jeudi à L’Étrat a été l’occasion pour Eirik Horneland de faire le point sur plusieurs dossiers clés. Face aux médias présents pour cette rentrée estivale, l’entraîneur norvégien n’a pas botté en touche et s’est exprimé avec franchise sur les ambitions du club et les contours de son effectif.

Les arrivées déjà actées : Jaber, Cardona, Bernauer, Traoré

Horneland a d’abord salué les premiers mouvements de l’été, en particulier la signature de Mahmoud Jaber, récupérateur international israélien, dont il attend beaucoup au milieu de terrain. L’entraîneur des Verts s’est aussi montré satisfait de la stabilité garantie par les levées d’option d’achat d’Irvin Cardona et de Maxime Bernauer, tous deux convaincants la saison dernière.

Autre satisfaction à l’ASSE : la présence du latéral gauche sénégalais Lassana Traoré, encore peu connu du grand public. « Je suis très content qu’il soit avec nous. On va voir s’il peut être numéro 2 au poste de latéral gauche », a déclaré Horneland. Une déclaration qui confirme que la hiérarchie n’est pas encore figée à ce poste et que le staff est prêt à faire confiance à des profils jeunes ou en devenir.

Les incertitudes : Pétrot, Stassin, Ekwah…

Mais le chantier est loin d’être terminé. Parmi les dossiers encore à l’étude, celui de Léo Pétrot. L’ancien Lorientais est en fin de contrat, et Horneland ne cache pas son souhait de le voir rester : « J’aimerais que Léo reste avec nous », a-t-il glissé, preuve que l’expérience du défenseur est toujours précieuse dans le projet.

Même chose pour Pierre Ekwah, milieu de terrain prêté à l’ASSE par Sunderland, qui a laissé une impression positive depuis son arrivée dans le Forez . « Je voudrais aussi lever l’option d’achat de Pierre », a confié le coach norvégien, espérant que les discussions avec le club anglais aboutissent rapidement.

Enfin, un mot sur Lucas Stassin. L’attaquant belge, buteur prometteur, reprendra l’entraînement plus tard, comme l’a précisé Horneland : « J’espère qu’il restera une saison de plus avec nous. J’ai discuté avec Lucas, il ne reprendra l’entraînement que le 26 juin à cause d’une intervention chirurgicale. J’espère et je pense qu’il va rester. Il est sous contrat. »

Horneland vise la remontée immédiate en L1

Avec toutes ses déclarations, le message d’Horneland est limpide : il veut construire dans la durée, s’appuyer sur un groupe déjà rôdé à ses idées, tout en injectant du sang neuf par touches ciblées. Son discours témoigne d’un projet structuré, sans bling-bling, mais avec des intentions claires : viser une remontée immédiate en Ligue 1 avec des joueurs engagés, disponibles et prêts à adhérer à un collectif fort. La balle est désormais dans le camp de la direction et de la cellule de recrutement pour répondre aux souhaits de leur entraîneur et lui offrir les outils nécessaires à une saison 2024-2025 ambitieuse.