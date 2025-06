ASSE : un ancien joueur donne rendez-vous aux Verts la saison prochaine en L2

Pas conservé par l’ASSE la saison dernière, le milieu de terrain Youssef Njoya Ngapout (21 ans) a signé son premier contrat pro avec Guingamp, ce qui lui permettra de croiser les Verts la saison prochaine.

L’an dernier, alors qu’elle s’apprêtait à retrouver la Ligue 1, l’AS Saint-Etienne avait décidé de ne pas conserver le jeune Youssef Njoya Ngapout. Ce milieu de terrain, qui sortait de deux saisons difficiles sous les ordres de Razik Nedder, avec qui le courant ne passait pas, a mis les voiles sur Guingamp. Où, après une saison en équipe réserve, en National 3, il vient de signer son premier contrat pro. Ce qui lui permettra, selon Ouest-France, de figurer au sein du groupe de Sylvain Ripoll, en Ligue 2, la saison prochaine. Et donc d’affronter les Verts…

Il ne s’était pas entendu avec Nedder

Le site Poteaux Carrés, qui a relayé l’information, a ressorti une interview de Ngapout à Ouest-France, en décembre, dans laquelle il avait expliqué son départ du Forez : « Il y a des coaches avec lesquels ça passe, d’autres moins. On va dire que ça s’est moins bien passé avec le coach de la réserve stéphanoise. Mes deux dernières saisons à Saint-Etienne, je n’étais pas en confiance, alors qu’ici à Guingamp, je suis épanoui niveau football. Je me dis qu’il faut le facteur chance, avec le bon coach qui me fait confiance. »

« Avec la confiance, on n’est plus le même joueur. Ça faisait deux ans que je ne prenais plus de plaisir alors qu’ici, je l’ai retrouvé. Je savais pourquoi je venais à Guingamp. Je dois enchaîner les matches et être plus décisif. Je fais de bonnes performances mais il me manque les stats et, dans le football moderne, elles ont une grande importance. Je suis venu ici pour décrocher mon premier contrat pro parce car le train du foot va vite et il ne faut pas louper le bon wagon. »