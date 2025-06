ASSE : un Vert a confiance en Kilmer Sports pour la remontée

Recruté l’été dernier, l’ailier néo-zélandais Ben Old a toute confiance en Kilmer Sports pour ramener l’ASSE en Ligue 1.

Après une première saison vraiment galère en France, entre résultats décevants et blessure, Ben Old s’apprête à en vivre une deuxième plus calme. Mais avec tout autant de pression. Car l’AS Saint-Etienne aura l’ambition de remonter tout de suite en Ligue 1. Mais l’ailier néo-zélandais de 22 ans est confiant. Dans une interview à un média de son pays, avant les matches qu’il doit disputer avec sa sélection contre la Côte d’Ivoire (ce dimanche matin) et l’Ukraine (mardi prochain), il a dit combien il avait confiance en Kilmer Sports.

« J’ai pleinement confiance »

« J’ai signé chez les Verts non pas parce qu’ils étaient en Ligue 1, mais à cause du projet que portent les propriétaires. J’ai pleinement confiance en ce qu’ils vont accomplir et en leur capacité à ramener ce club et cette ville immenses là où ils méritent d’être. C’est un véritable retour en arrière de revenir en Ligue 2, mais nous pourrons reconstruire, démontrer notre talent dans ce championnat et, espérons-le, retrouver la Ligue 1 avec une meilleure préparation. Je suis assurément engagé sur le long terme, et c’est un excellent endroit pour m’épanouir en tant que footballeur. »

Old est revenu sur sa première année en France, frustrante à cause de sa longue blessure et des mauvais résultats. Mais il ne veut en conserver que le meilleur et assure qu’il est aujourd’hui un meilleur joueur. Et qu’il n’a pas fini de progresser.