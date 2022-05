AJ Auxerre - ASSE : Boudebouz optimiste avant le retour

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Entré en seconde période, Ryad Boudebouz a vu son équipe reculer en seconde période du barrage entre l'AJ Auxerre et son AS Saint-Etienne. Le meneur de jeu a regretté, au micro de Prime Video, que son équipe n'ait pas su surfer sur son bon début de match et son ouverture du score précoce pour tuer définitivement tout suspense avant le match retour de dimanche.

"L'égalisation sur la fin ? Ce sont les aléas d'un saison difficile... On a mis un but assez tôt mais l'équipe adverse a poussé avec un beau public. Il nous aurait fallu jouer plus, défendre moins... Il aurait fallu qu'on pousse un peu plus. On va essayer de valider le maintien devant notre public dimanche. Lors du dernier match, il n'était pas là, on espère que ce sera une belle fête. Ce serait beau de réussir à se maintenir finalement. On a envie de donner aux supporters ce plaisir de rester en L1, de leur offrir le maintien car ils ont souffert autant que nous cette saison."

Pour résumer Le meneur de jeu Ryad Boudebouz a commenté le match nul des siens lors du barrage aller L1/L2 entre Auxerre et l'ASSE (1-1). Il regrette que son équipe ait trop reculé et encaissé une égalisation à la 86e mais reste optimiste avant le retour.

Raphaël Nouet

Rédacteur