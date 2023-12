ASSE : acheteurs potentiels, deadline… Où en est la vente des Verts ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Si certains espéraient une cession de l’ASSE dès le Mercato d’hiver en janvier 2024, il n’en sera rien. Aucune négociation exclusive ni aucun accord n’a été trouvé même si plusieurs projets ont été évoqués ces dernières semaines. On parle d’une candidature d’un consortium d’investisseurs français.

Lors du dernier Conseil d’administration auquel il a participé en visio, Bernard Caïazzo a évoqué l’existence de contacts avec des investisseurs américains. Le projet « panthère noire » de l’agent Paulo Tavares est toujours d’actualité même si les présidents ne veulent pas en entendre parler. Aujourd’hui, le seul fait acté du dossier c’est que le cabinet KPMG, en charge de la vente de l’ASSE depuis mai 2021 va perdre son mandat au 31 décembre et qu’on n’est pas bien plus avancé…

La vente ou le plan social, les deux scénarii de l’été 2024

Pourquoi Caïazzo et Romeyer n’ont pas le choix de vendre :

Si, grâce à la manne CVC et quelques ventes de joueurs, l’ASSE s’était donnée deux ans de latitude en Ligue 2 avant de se trouver dans une situation préoccupante, la non-montée en Ligue 1 à l’issue de cet exercice pourrait avoir des conséquences fâcheuses.

Dans les caisses du club, il ne restera pas suffisamment d’argent pour boucler l’exercice 2024-25 et passer sans encombre le cap de la DNCG. Alors qu’en interne, un plan social est évoqué concernant les salariés de L’Etrat, il faudra sans doute que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo acceptent de remettre au pot pour vivre une intersaison sereine en l’état… Et il n’est pas certain que les deux hommes soient prêts à le faire.

Outre l’idée de vouloir jouer « le tout pour le tout » au moins de janvier pour tenter de forcer le retour dans l’élite, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer se retrouvent dans une situation telle qu’ils risquent de devenir un peu moins exigeants sur les indemnités réclamées à un éventuel repreneur. Notamment sur le rachat global de leurs parts pour lequel ils attendent 20 M€ (somme qu’ils avaient refusé il y a deux ans en L1 !).

Date de vente espérée : avant l’été 2024 et le passage devant la DNCG.

