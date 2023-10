ASSE : Appiah désigne l'artisan numéro 1 de la victoire à Troyes

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

L'ASSE l'a emporté à Troyes (1-0) ce samedi grâce à une tête d'Aimen Moueffek, dans le temps additionnel. Une 3e victoire de rang qui permet aux Verts de poursuivre leur remontée au classement.

Larsonneur félicité

Les Verts n'ont pas brillé, loin de là, et ce succès ressemble à un hold-up, avec un Gautier Larsonneur à nouveau décisif. Dans sa réaction d'après-match, Dennis Appiah amis en avant la prestation de l'ancien brestois. « On n'a pas fait le match qu'on voulait, a glissé l'ancien nantais. Comparé aux deux derniers matchs, on a concédé pas mal d'occasions. Les Troyens n'ont pas été efficaces, nous on a été costauds avec un grand garçon chez nous." Et à lui d'ajouter : "Après ils ont perdu le fil sur la fin, ils ont laissé un peu plus d'espace. On tente, on amène des centres, on sait jamais ce qui va arriver et Aimen marque. Gagner 1-0 à l'extérieur c'est jamais facile. À la fin on retiendra qu'on a gagné 1-0. La manière n'a pas été exceptionnelle mais on a été costaud. On sait qu'on doit faire beaucoup mieux, on prend plus de plaisir en jouant mieux avec le ballon. Ça fait 3 matchs à l'extérieur 3 victoires, c'est très bien. »

