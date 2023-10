ASSE : Batlles a dû calmer Wadji

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L'ASSE se déplace à Laval lundi pour cloturer la journée de L2 et Ibrahima Wadji s'apprête à effectuer son retour après avoir passé les deux derniers mois à soigner une blessure à la cheville contractée à Rodez (1-2). En conférence de presse, Laurent Batlles n'a pas caché sa satisfaction de pouvoir à nouveau compter sur son attaquant...

"Il a vraiment envie de jouer, il s’est donné énormément tout au long de la semaine"

"Wadji revient. C’est important pour le groupe, pour nous, pour lui surtout. On est très heureux aujourd’hui de le récupérer dans la plénitude de ses moyens. Il a vraiment envie de jouer, il s’est donné énormément tout au long de la semaine, il a fallu même par moment un peu le calmer parce que dans les jeux il a été comme il est toujours, très valeureux, il a couru énormément." Et au coach des Verts d'ajouter... "C’est quelqu’un qui est important pour notre groupe. Il a pas mal d’expérience, il a connu le très haut niveau, et c’est quelqu’un qui est proche des jeunes joueurs, qui essaye de faire le lien un peu avec tout le monde." Dylan Batubinsika aussi s'est réjoui de ce retour du Sénégalais... "Il fait partie des joueurs cadres expérimentés du groupe. Sur l’aspect tactique il va nous offrir de la profondeur avec un profil différent des autres attaquants, c’est un plus. Il est tout sourire et de nouveau prêt pour le groupe avec sa bonne humeur et sa joie." (avec Evect)

Podcast Men's Up Life