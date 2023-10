ASSE : Batlles a touché du doigt un gros problème de Sissoko

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

« Quand vous êtes un titulaire, il faut être performant dans la durée et vous arracher un peu plus. Contre Dunkerque, Ibrahim a fait des courses, il marque un pénalty mais il ne faut pas se cantonner à un rôle de supersub car il y a des carrières qui ne se font que sur ça ». Laurent Batlles avait vu juste avant le match entre l’ASSE et l’AC Ajaccio en adressant ce message à Ibrahim Sissoko.

De retour dans le onze titulaire, l’ancien buteur du FC Sochaux-Montbéliard n’a une nouvelle fois pas marqué de points dans sa concurrence à venir avec Ibrahima Wadji, dont le retour est espéré après la trêve.

Sissoko ne marque plus que quand il sort du banc

Si le Malien est aujourd’hui le meilleur buteur des Verts en Ligue 2 (6 réalisations en 10 matchs), Sissoko n’a marqué que deux fois dans le jeu et surtout qu’en sortant du banc depuis le 19 août et son doublé sur penalty contre QRM. C’est simple, sur les quatre matchs qu’il a débuté depuis, l’attaquant de 27 ans n’a pas marqué. En revanche, il a scoré à chaque fois lors de ses trois entrées en jeu. Contre Ajaccio, Ibrahim Sissoko n’a tout simplement pas existé durant ses 72 minutes sur le pré.

