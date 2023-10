ASSE : Batlles apporte un gros bémol à la victoire sur Dunkerque

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L'AS Saint-Etienne fait dans le paradoxal en ce moment ! Ses prestations sont souvent très ternes mais elle gagne absolument tout depuis quatre matches. Ce soir contre Dunkerque, dans un Chaudron privé de ses kops, ça a été le néant pendant 80 minutes. Et puis, un pénalty de Sissoko et un coup franc de Cafaro en trois minutes (83e, 86e) ont permis d'enchaîner un quatrième succès et un troisième clean sheet. Les Verts sont désormais 5es, bien replacés dans le haut du classement. Leur entraîneur, Laurent Batlles, s'en félicite mais il attend de ses troupes qu'elles jouent beaucoup mieux à l'avenir.

"On doit faire beaucoup mieux"

"C'est jamais anodin de faire quatre victoires d'affilée, a-t-il déclaré au micro de beIN. Il est vrai que ce soir, on a fait une première mi-temps assez attentiste. On a subi des choses que l'on ne voulait pas subir. On a recadré des choses à la mi-temps. Les entrants ont su faire du bien. On a su être patients et on a réussi à marquer, sans prendre de buts. C'est une série très intéressante en termes de points. Il est vrai qu'on doit faire beaucoup mieux mais ça fait partie des caractéristiques de ce championnat. J'ai dit aux joueurs que j'étais très heureux de gagner mais quand on jouera contre des équipes mieux classées, on ne pourra pas se permettre de subir autant. Mais on remonte au classement et c'est le plus important. Pour le club, pour les supporters qui n'étaient pas présents - ce n'est pas facile de jouer dans une ambiance comme ça -, c'était très bien de gagner."

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris

⚽ #ASSEUSLD

🎙 Laurent Batlles : "Ce n'est jamais anodin de faire 4 victoires d'affilée [...] mais on doit faire beaucoup mieux"#Interview #beinsports pic.twitter.com/2b1pNZAFVI — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 4, 2023

Podcast Men's Up Life