ASSE : Batlles calme Briançon et sème un gros indice sur son onze à Laval

Zapping But! Football Club ASSE : quel bilan pour Loïc Perrin ?

Le point sur l’infirmerie

« Il n'y a plus grand monde dans l'infirmerie. Mouton a repris la course. Charbonnier a commencé la rééducation. Wadji et Bamba n’étaient pas à l’entraînement, ils avaient juste besoin de souffler. Rien de grave. Fomba est suspendu. Thomas (Monconduit) va le remplacer. Il va bien. On a pris le temps pour lui. Il enchaîne les entrainements. C'est du poste pour poste. »

Le retour d’Anthony Briançon

« Concernant Briançon, on sait ce que représente une blessure au mollet. On ne va pas prendre de risque, et peser le pour et le contre pour un retour. On essaie de trouver la meilleure solution pour éviter une rechute. Il a été arrêté pas mal de temps, on va se laisser le temps de faire le dernier entraînement demain. »

Laval, un adversaire redoutable

« Laval est une équipe qui, aujourd'hui, a redressé la barre. Elle joue bloc bas avec des contres. On sera dans le même scénario que face à Rodez. Il faudra être très vigilant. Ils sont difficiles à manœuvrer. À Guingamp, la première mi-temps n'était pas à la hauteur, notamment dans le bloc équipe. En deuxième mi-temps, on a su être performant défensivement. Les entrées de certains joueurs nous ont fait du bien. Physiquement on a tenu tout le long du match et on a fait des différences à la fin. Revenir au score et battre Guingamp avec ce public qui nous poussait, c’était très satisfaisant. »

« Chambost, ça n'a pas été facile

Le cas Chambost

« Dylan Chambost a été blessé d'entrée, ça n'a pas été facile. Il y a eu moins de confiance, des joueurs qui sont arrivés. Dylan a beaucoup travaillé. Sur ses rentrées, il a été performant à chaque fois. »