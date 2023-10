ASSE : Batlles dévoile la feuille de route pour la montée et envoie un message aux joueurs écartés

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Alors que l'AS Saint-Étienne, qui reste sur huit matchs sans défaite consécutifs, pointe à la cinquième place de Ligue 2 après 10 journées disputées, l'entraîneur stéphanois, Laurent Batlles, a accordé un entretien à nos confrères du Progrès, dressant notamment sa feuille de retour en termes de points pour la montée en Ligue 1, qui est l'objectif assumé des Verts cette saison.

"Si vous prenez 1,8 à 2 points/match, vous serez dans les temps"

"Je l’ai moi, pas les joueurs, mais je pense qu’on va leur présenter. Après, si vous prenez 1,8 à 2 points/match, vous serez dans les temps. On verra où on se situe à l’intersaison, puis à la 30e journée, où on devra être placé", a annoncé Laurent Batlles, qui s'est, par ailleurs, exprimé sur les joueurs qu'ils ne convoquent plus, c'est-à-dire dernièrement Mickaël Nadé, Thomas Monconduit et Karim Cissé. "Tout le monde essaye d’accompagner les joueurs qui sont un peu moins présents. Ce qui est important, c’est de ne pas perdre ceux qui jouent moins, car avec les suspensions et blessures, on aura besoin de tout le monde. Personne n’est de côté."

