ASSE : Batlles envoie un message salé à Sissoko

Pour la troisième fois depuis le début de saison, l'attaquant de l'AS Saint-Étienne, Ibrahim Sissoko, est entré en jeu et a marqué contre Dunkerque (2-0), confirmant son statut de supersub. Mais ce n'est pas dans un rôle de supersub que Laurent Batlles attend l'ancien Sochalien.

"Il ne faut pas se cantonner à un rôle de supersub"

"Quand vous êtes un titulaire, il faut être performant dans la durée et vous arracher un peu plus. Ce soir (mercredi) sur son entrée, il a fait des courses, il marque un pénalty mais il ne faut pas se cantonner à un rôle de supersub car il y a des carrières qui ne se font que sur ça", a confié le coach des Verts, qui attend donc qu'Ibrahim Sissoko se montre plus constant mais dans un rôle de titulaire.

