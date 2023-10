ASSE : Batlles perd deux joueurs et annonce la meilleure nouvelle du monde à Laval 

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Wadji bien de retour à Laval !

« Ibrahima Wadji est de retour pour cette rencontre. Il a énormément envie de jouer, il a même fallu le calmer un petit peu cette semaine. C’est important pour le groupe et pour lui surtout. Je suis très heureux de le récupérer aujourd'hui, il s'est énormément donné dans la semaine. Il a été très valeureux, a couru énormément. On espère que ça durera le plus longtemps possible.

« Diarra et Bentayg sont blessés »

Des blessés chez les Verts

« Stéphane Diarra et Mahmoud Bentayg sont blessés. Ils ont repris la course mais je ne peux pas dire quand ils pourront revenir. Pour Diarra, il s'agit d'une lésion à l'adducteur. En ce qui concerne Bentayg, c'est plus compliqué. Il est touché à un tendon de la cheville, c'est en fonction des appuis. Lorsqu'il court droit ça va, mais lorsqu'il court incurvé, il sent une gêne. » À noter que Boubacar Fall est aussi sur le flanc.

L’adversité de Laval

« Laval est une équipe très pragmatique, avec l'une des meilleures défenses du championnat. Ils laissent le ballon à l'adversaire mais quand ils sortent, c'est avec beaucoup d'intensité. C'est simple, mais très efficace. »

