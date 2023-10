ASSE : Batlles s'est fixé un objectif avant Laval

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Dans la dernière édition du Progrès, Laurent Batlles fait le bilan après 10 journées de championnat. Le coach de l'ASSE revient notamment sur les raisons qui l'ont incité à changer son système. "Je me suis rendu compte que les joueurs avaient besoin de repères, explique-t-il. Ce passage à quatre a aussi eu lieu par rapport à Caen. Les équipes de Jean-Marc Furlan sont très performantes dans les couloirs et je ne voulais pas qu’on soit pris à défaut par leurs latéraux très offensifs. J’estimais que si je ne laissais qu’un joueur dans le couloir face à une équipe qui centrait beaucoup vers des joueurs comme Mendy, bon de la tête, ça n’avait pas d’intérêt. On a gagné là-bas dans ce système puis on a enchaîné même si je sais que, sur certains postes, ce que je gagne défensivement, je le perds offensivement."

"Vous avez une étiquette à l’ASSE qu’on doit assumer. On doit montrer du beau jeu"

Et à lui de faire part de sa volonté de voir l'ASSE progresser offensivement... "Défensivement, on est évidemment beaucoup mieux par rapport à l’an dernier et même à notre début de saison. Offensivement, il y a des choses très intéressantes mais on n’est pas très performant dans le dernier tiers du terrain : la qualité des passes est plutôt bonne sans pour autant avoir des résultats suffisants au niveau de la finition. Il y a pas mal de travail à effectuer dans ce secteur. Vous avez une étiquette à l’ASSE qu’on doit assumer. On doit montrer du beau jeu, beaucoup de courses, de l’envie et gagner. Ça fait partie de notre club. On est suivi partout, presque toujours à guichets fermés à l’extérieur et tant mieux. Ça montre que les gens sont exigeants et nous, et on l’est avec nous-mêmes. J’entends, je regarde, je lis. Il y a d’autres équipes qui jouent peut-être moins bien, mais qui ont des résultats. Il faut faire le dos rond, en espérant que ce sera mieux dans le jeu avec les mêmes résultats. Mais si on atteint nos objectifs en jouant comme ça toute l’année, je ne pense pas que ça posera problème à grand monde. Sur le moment, venir au stade et voir de temps en temps pas énormément de spectacle, ou en tout cas moins que la saison dernière, ça fait aussi partie d’une saison."

