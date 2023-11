ASSE : Batlles sort du silence sur la blessure de Larsonneur et encense Green

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Avec la grave blessure à l'épaule de Gautier Larsonneur, c'est Étienne Green qui a gardé les cages stéphanoises lors du choc ce lundi face au SCO d'Angers, remporté par les Verts (2-0). En conférence de presse d'après-match, Laurent Batlles est revenu pour la première fois sur la blessure de son gardien numéro 1 et a encensé sa doublure.

"Green a fait ce qu’il avait à faire et il l’a très bien fait"

"Il est arrivé quelque chose avec Gautier Larsonneur et Etienne Green fait partie intégrante de l’effectif et de notre groupe. Il travaille à l’entrainement, c’est son métier et il a fait ce qu’il avait à faire et il l’a très bien fait ce soir (lundi). On est très heureux pour lui mais on est aussi très heureux pour l’équipe car on n’a encore pas pris de but ce soir et c’est très intéressant pour le groupe et pour lui", a confié l'entraîneur forézien dans des propos rapportés par nos confrères d'Envertetcontretous.

