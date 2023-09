ASSE : Batlles va faire un choix fort à Troyes

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

C'est bien connu, on ne change pas une équipe qui gagne. Et Laurent Batlles, qui sait combien sa position était fragilisée avant le déplacement à Caen (2-1) il y a deux semaines, devrait faire sien cet adage. Selon L'Equipe et Le Progrès, il va donc reconduire le même onze qui s'est imposé en Normandie mais également à Concarneau (1-0) la semaine passée, à savoir : Larsonneur - Appiah, Batubinsika, Briançon, Pétrot - Bouchouari, Tardieu, Fomba - Cafaro, Charbonnier, Diarra.

Charbonnier encore préféré à Sissoko

Une composition à la fois traditionnelle et surprenante. Car un Ibrahim Sissoko aurait logiquement pu prétendre à une place dans le onze, lui qui a marqué aussi bien à Caen qu'à Concarneau, alors que Gaëtan Charbonnier est, lui, resté muet. Mais selon Evect, Laurent Batlles semble apprécier que l'ancien Auxerrois fatigue les défenses adverses avant de lancer l'ancien Sochalien pour profiter des espaces en fin de partie. On verra à partir de 15h s'il s'agissait d'un bon calcul...

Le calendrier de l'ASSE pour la saison 2023-24

📍 Les Verts sont à Troyes !



À demain la #TeamASSE... 💚👊 pic.twitter.com/0KrKvbmY6C — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 29, 2023

Podcast Men's Up Life