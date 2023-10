ASSE : Batlles fait une annonce forte sur son avenir

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

L’heure d’un premier bilan a déjà sonné à l’ASSE. Interrogé dans Le Progrès, Laurent Batlles a dressé celui-ci après 10 journées de championnat et revenant notamment sur les raisons qui l'ont incité à changer son système.

« Je me suis rendu compte que les joueurs avaient besoin de repères, a-t-il clarifié. Ce passage à quatre a aussi eu lieu par rapport à Caen. Les équipes de Jean-Marc Furlan sont très performantes dans les couloirs et je ne voulais pas qu’on soit pris à défaut par leurs latéraux très offensifs. On a gagné là-bas dans ce système puis on a enchaîné même si je sais que, sur certains postes, ce que je gagne défensivement, je le perds offensivement. »

« C'est un club qui m’aura permis de grandir »

Lancé au sujet de son avenir personnel, le coach de l’ASSE est resté évasif : « Quand je partirai d’ici, c’est un club qui m’aura permis de grandir, même s’il n’est pas en L1. Je me projette sur le match de Laval. Je veux juste continuer à prendre des points et avancer au classement. »

