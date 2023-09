ASSE : boîte de nuit, joueur arrêté, une affaire extra-sportive arrive à Sainté

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Il ne manquait plus que ça. Les supporters de l'ASSE, qui ont tout de même assez peu de raisons de se réjouir depuis près de quatre ans en raison de résultats consternants, vont donc être heureux d'apprendre que certains de leurs joueurs préparent des matches amicaux en...discothèque.

Larsonneur arrêté ?

C'était la semaine dernière, avant une défaite face à Sion, club de D2 suisse. L'information a été donnée par le site Peuple Vert qui verse dans le détail et, précisons-le, concerne trois éléments qui ne devaient pas disputer cette rencontre.

"Mathieu Cafaro, en délicatesse avec ses cotes depuis QRM, et Anthony Briançon, touché à la cuisse face à Annecy ont préféré ne pas prendre de risque en effectuant ce match face à Sion. Problème, les deux joueurs ont été aperçus en ville le jeudi soir. Accompagnés par Gautier Larsonneur, ils ont en effet profité de leur absence pour s'offrir une escapade nocturne qui n'est pas passée inaperçue dans une ville de la taille de Saint-Etienne. Une sortie d'autant plus remarquée que le portier stéphanois s'est fait arrêter par les forces de l'ordre au volant de son véhicule. La péripétie n'a pas été appréciée en interne. Dès ce lundi, une réunion a été organisée entre la Direction du club et les principaux concernés afin d'éclaircir la situation. Aucune information à notre niveau quant à d'éventuelles conséquences."

Qui c'est les plus forts ?

Cafaro, Briançon et Larsonneur ont été aperçus dans une discothèque jeudi soir.

