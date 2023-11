ASSE : ça se confirme pour l’arrivée d’investisseurs français chez les Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Ce jeudi soir, EVECT confirme nos informations sur l'existence d'un pool d'investisseurs français désireux de racheter l'ASSE et qui s'active en coulisses. En revanche, la présence du groupe Obut, numéro 1 mondial de la boule de pétanque qui était évoqué (mais nous a contacté pour démentir), n’est cette fois-ci pas clairement annoncé.

Caïazzo rêve toujours des Américains

Le site internet apporte quelques précisions sur ce projet, qui serait lancé depuis déjà 14 mois et était déjà passé proche du rachat en décembre 2022 avant que l’un des deux actionnaires ne freine le processus via KPMG. « Dans ce pool d'investisseurs, on retrouve des profils plutôt jeunes, un conseiller sportif à l'envergure internationale ainsi qu'un actionnaire amoureux des Verts, certains travaillent avec de grands groupes présents au CAC 40 comme Airbus. D'autres ont par le passé participé à des projets de rachat de club, sans succès », écrit le média ligérien au sujet de ce dossier, affirmant que deux acteurs locaux, un temps prétendant au rachat des Verts, ont été contactés sans donner suite.

EVECT parle d’une enveloppe globale de 80 M€ conditionné à un audit mené « par un grand club allemand ». Si le dossier mené par un ancien agent de joueurs qui est parvenu à monter un tour de table de 25 M€ ne semble plus d’actualité, le site internet croit savoir que Bernard Caïazzo a encore rencontré de potentiels investisseurs américains il y a peu et pousserait plutôt pour ce type de solution…

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life