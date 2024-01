ASSE : ce que souhaite Dall'Oglio contre Laval

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Samedi, ce sera la rentrée des classes pour l'ASSE. Avec, déjà, l'obligation de vaincre face à Laval pour encore croire à une remontée en Ligue 1 au terme de la saison et avec une présence dans les 5 premières places du classement.

Intensité et efficacité

Si l'entraîneur stéphanois, Olivier Dall'Oglio, sera privé de nombreux éléments (Wadji, Diarra et les éléments partis à la CAN), il a profité de la trêve hivernale pour faire travailler ses troupes comme jamais. Avec une volonté claire, comme est venu l'expliquer l'attaquant Mathieu Cafaro en conférence de presse.

"On a beaucoup travaillé pendant cette trêve. On a pris des repères tous ensemble, avec le coach. Il veut beaucoup d’intensité, d’efficacité dans les deux surfaces. On a travaillé des principes de jeu qu’il va falloir appliquer dès samedi. Laval est une équipe difficile à jouer. On les reçoit avec le besoin de leur imposer quelque chose. Il y a un retard à combler au classement, il faut bien lancer cette année 2024."

