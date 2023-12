ASSE : comment les Verts ont retourné un fan de l'OM

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

On parle d'un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. Car c'était justement au début des années 2000, lorsque l'ASSE, larguée en D2, ne mettait déjà plus un pied devant l'autre et avait du son retour dans l'élite au travail de l'entraîneur, Frédéric Antonetti.

Fan de l'OM

Attaquant des Verts à cette époque, Lilian Compan s'est souvenu pour le podcast Dessous de Verts, qu'il lui avait été fortement déconseillé de rejoindre le Forez. En raison des résultats, mais pas que. Propos retranscrits par PoteauxCarrés.

"Beaucoup de proches, même mon agent, m’avaient déconseillé de venir à Sainté car les Verts, à ce moment-là, c’était pas ça du tout ! Deux éléments ont joué. Pierre Repellini est un Hyérois comme moi. Quand j’étais tout jeune, il nous a amenés deux ou trois ans jouer contre Saint-Etienne et voir un match de Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard. Moi ça m’a marqué. A l’époque j’étais jeune, j’étais forcément fan de l’OM car j’habitais à côté de Marseille. Mais Saint-Etienne m’a marqué, c’était la première étape d’aimer ce club. La deuxième, ce qui m’a vraiment motivé à venir à Sainté, c’est Frédéric Antonetti. Fred, il ne parle pas beaucoup. Par contre quand il parle, il va droit au but. Je voulais travailler avec cette personne-là. Sur le terrain, j’étais quelqu’un qui ne lâchait rien. J’étais un buteur qui pesait sur les défenses, qui les agressait. Ça reflétait parfaitement l’état d’esprit de Fred à ce moment-là."

