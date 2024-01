ASSE : Dall'Oglio a déjà signé un premier exploit

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

C'est un vrai bon match que Mickaël Nadé a fourni sur le terrain du FC Pau. Impérial en défense centrale, costaud dans les duels, le joueur, qui sera en fin de contrat en juin prochain, profite de l'absence de Batubinsika, retenu à la Coupe d'Afrique des Nations, pour gagner du temps de jeu. Et il semblerait même que son entraîneur, Olivier Dall'Oglio, ait su, avec ses mots, redonner confiance à un joueur habitué depuis des lustres au banc de touche.

"Comprendre certaines choses"

Explications de l'intéressé au travers de propos retranscrits par evect. "Ça fait un petit moment que je me sens bien, le coach m’a redonné confiance et je le remercie. Avant un match, il faut s’attendre à tout, il faut s’attendre aux choix du coach que ce soit positif ou négatif. Il m’a fait confiance et je lui ai rendu ce soir. Il me fait comprendre certaines choses par des petits mots qui me redonnent confiance en moi ce qui fait que j'y crois. Est-ce que le match d'aujourd'hui est un match référence pour moi ? Oui peut-être mais je n’ai pas trop joué non plus depuis le début de la saison, mais une prestation comme celle-là, c’est bien."

Prochain rendez-vous, samedi, dans le chaudron contre Amiens.

