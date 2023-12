ASSE : Dall’Oglio a passé un premier savon à ses joueurs à Bordeaux

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

L’ASSE a enfin stoppé l’hémorragie. Défaits lors de leurs cinq dernières sorties, les Verts ont pris un bon point hier à Bordeaux, face à une équipe des Girondins elle aussi dans le doute (0-0). « Sur la détermination et la combativité – qui doivent être nos valeurs pour construire quelque chose – oui, ça m’a plu, a insisté le nouvel entraîneur de l’ASSE en conférence de presse. C’est un point important, qui va nous faire basculer dans plus de confiance. »

« Vos pertes de balle font perdre de la valeur au collectif »

Les axes de travail restent cependant nombreux à l’ASSE, et le technicien a pu mesurer qu’il aura du pain sur la planche pendant la trêve après la réception de Bastia mardi soir. « On n’a pas pu ennuyer Bordeaux parce qu’on a perdu trop de ballons, parfois par précipitation, parfois par mésentente, a relevé Dall’Oglio. Ce sont des choses qu’on doit pouvoir corriger rapidement. Toutes les passes et tous les contrôles sont importants. Des fois, on fait ça à la va-vite. C’est ce que j’ai dit aux joueurs : individuellement, votre niveau est plus haut, vos pertes de balle font perdre de la valeur au collectif. »

⚽️ ASSE - L'analyse de Laurent Hess : "Dall'Oglio a déjà responsabilisé tout son monde, y compris Perrin" #AllezLesVerts #ASSE https://t.co/N3dWshTX09 — But! Saint-Étienne (@ButASSE) December 17, 2023

Podcast Men's Up Life