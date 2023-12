ASSE : Dall’Oglio a un compte à régler avec les Girondins de Bordeaux

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

L’ASSE en 4-3-3 ? C’est ce qu’annonce L’Équipe ce samedi pour la grande première d’Olivier Dall’Oglio sur le banc de l’ASSE contre les Girondins de Bordeaux. Si ce système tactique tend à être confirmé sur les coups de 14h, le nouvel entraîneur des Verts a un compte à régler avec son futur adversaire. Ancien milieu de terrain de l'ASSE (de 1991 à 1993), Christophe Chaintreuil a rappelé récemment un vieux souvenir cuisant pour son ex coéquipier Dall’Oglio à Alès contre le FCGB.

Dall'Oglio a une dent contre Bordeaux

« On jouait en D2, on a eu l’occasion de disputer plusieurs matches de championnat contre Saint-Etienne. On n’a pas réussi à battre les Verts, qui sont remontés en 1986. La saison d’après, on a vécu avec Olivier une belle aventure en Coupe de France. Notre parcours s’est achevé en demi-finale, a-t-il rembobiné sur Poteaux Carrés. On est tombé sur les Girondins qui étaient entraînés à l’époque par Aimé Jacquet. Les Bordelais ont d’ailleurs fait le doublé cette saison-là. Ils nous ont éliminés sans nous battre car on a fait 2-2 à l’aller à Pibarot et 0-0 au retour à Lescure. »

Podcast Men's Up Life