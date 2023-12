ASSE : Dall’Oglio n’épargne pas ses joueurs avant Bordeaux

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Olivier Dall’Oglio est déjà pleinement investi dans sa mission de faire remonter l’ASSE en Ligue 1. Pour ce faire, le nouvel entraîneur des Verts devrait installer son équipe en 4-3-3 face aux Girondins de Bordeaux (15h) et ne compte pas faire de cadeaux à ses joueurs.

« Je vais insister tous les jours là-dessus : ils sont joueurs de l’AS Saint-Étienne. Cela implique des devoirs. Il faut une vraie prise de conscience de la part de certains, a-t-il expliqué à L’Équipe, précisant que chacun aura une chance qu’il ne faudra pas manquer. Il faudra faire plus d’efforts, les uns pour les autres, ne pas se relâcher et compter sur le coéquipier. Je suis persuadé que les joueurs peuvent en faire plus. Certains devront sortir de leur confort. Sinon, cela ne va pas me plaire. Je ne leur ferai pas de cadeau. »

« Il faut aller vite »

C’est donc peu dire que Dall’Oglio a mis un coup de pression aux joueurs de l’ASSE avant le choc du jour à Bordeaux. « C’est une occasion de se relancer, de me montrer quelque chose même si on n’a pas énormément de temps. C’est d’ailleurs ce que je répète chaque jour, il faut aller vite, a-t-il déjà insisté en conférence de presse. Je demande aux joueurs d’être très professionnels et d’afficher un esprit conquérant. »

