ASSE : Dall'Oglio revient sur un épisode douloureux

Débarqué au chevet de l'ASSE le 12 décembre, après le renvoi de Laurent Batlles, Olivier Dall'Oglio sortait de quatorze mois d'inactivité après la fin brutale de son aventure montpelliéraine. L'entraîneur de 59 ans a expliqué dans l'édition du jour d'Ouest-France qu'il avait mal vécu ses licenciements mais surtout le fait de ne pas avoir eu de club à la reprise, en juin dernier, pour la première fois depuis dix ans.

"Un licenciement, c’est violent"

"Un licenciement, c’est violent car on vous enlève tout d’un seul coup. J'ai regardé encore plus de matches qu’avant. On a la chance d’avoir des outils comme WyScout, une plateforme qui permet de télécharger toutes les rencontres de Ligue 1, Ligue 2 et National. Il n’y a pas un jour où je n'ai pas vu de football. Ça m'a fait un petit pincement au cœur quand je n'étais pas à la reprise cet été. C’était la première fois en dix ans pour moi. Mais j’ai 59 ans et je parviens à prendre plus de recul."

