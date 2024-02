ASSE : un entraîneur pas optimiste pour Dall'Oglio

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Après deux victoires (3-2 contre Bastia, 1-0 à Pau) et deux nuls (0-0 à Bordeaux et face à Laval), Olivier Dall'Oglio a connu sa première défaite sur le banc de l'ASSE samedi face à Amiens (0-1). Ce qui a replongé le club dans le ventre mou du classement de L2 alors qu'il s'était replacé aux portes de la zone des playoffs. Pour le technicien, la fin de saison sera décisive car il s'est engagé pour six mois avec possibilité de prolonger en cas de montée. Mais sur beIN, Stéphane Moulin s'est montré pessimiste pour son avenir, estimant que le mal stéphanois allait au-delà de l'identité de l'entraîneur...

"Le mal est parfois plus profond que ça"

"Je pense qu'on ne peut pas tirer des enseignements définitifs sur une seule rencontre mais effectivement, quand vous changez un coach vous attendez qu'il y ait du changement et ce qu'on recherche dans un premier temps, ce sont les résultats. Parfois le mal est plus profond que l'entraineur. C'est l'avenir qui nous dira si ce choix-là était le bon. En l'occurence on s'aperçoit que des clubs qui sont en difficulté depuis quelques années dont fait partie Saint-Étienne, dont fait partie Bordeaux, nous montrent que vous avez parfois beau changer d'entraineur, le mal est parfois plus profond que ça."

