ASSE : De Sousa se lâche sur l’avenir de Batlles et son passage chez les Verts

Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

“J'ai dû démissionner, car j'ai signé à Pau mi-juin”. Si Luis de Sousa a quitté l'ASSE en juin dernier, son départ n’est pas un hasard. En détection à Pau pour superviser un joueur, pendant un match où les Béarnais affrontaient Caen, de Sousa s’est vu proposer un café par Bernard Laporte-Fray (Président du Pau FC). Il raconte dans L'Est Éclair : “Je ne connaissais pas la teneur du rendez-vous, je pensais que c'était amical, pour me demander un conseil. Finalement, la discussion a abouti sur autre chose. Ce défi palois m'a intéressé car le club est en phase d'ascension. J'ai été sollicité pour l'accompagner dans son développement sportif. C'est ce qui me plaît avant tout. Mon contrat avec Saint-Etienne s'est terminé fin août. J'ai dû démissionner, car j'ai signé à Pau mi-juin". S’il livre les détails qui ont conditionné son départ, De Sousa évoque également ses 8 mois passés dans le Forez.

“Je suis très reconnaissant envers les gens qui m'ont fait confiance”

Très heureux de la confiance que l’ASSE lui a attribué, le directeur sportif du Pau FC revient sur la complexité des tâches qui lui étaient confiées à Saint-Étienne, en tant que directeur sportif : “Il ne fallait pas se tromper et rééquilibrer l'équipe dans l'urgence et donc recruter des joueurs qui allaient performer à ce niveau". Il revient aussi sur le passage de Laurent Batlles : “J'ai travaillé en étroite collaboration avec Laurent Batlles, que j'avais fait venir à l'Estac. Ce que m'inspire son départ de l'ASSE ? Un très bon entraîneur est sur le marché..." Aujourd’hui à Pau, le Franco-portugais vit une belle saison non loin des Pyrénées, son club est 5ème du championnat de Ligue 2, avec 5 points d’avance sur Sainté.

