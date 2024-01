ASSE : débuts victorieux en amical pour Cardona et Maçon

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

L'ASSE disputait à huis clos un match amical contre Grenoble ce samedi à L'Etrat et les Verts l'ont emporté 3-0, avec des buts signés Maxence Rivera, Gaëtan Charbonnier et Darling Bladi. Irvin Cardona et Yvann Maçon ont participé à la rencontre.

"ODO" a fait tourner

Face à des Grenoblois diminués par l'absence de plusieuts cadres, notamment en défense centrale, Olivier Dall'Oglio a procédé à une large revue d'effectif. 26 ont participé à la rencontre, sous la forme de trois tiers temps de 45 minutes : B.Fall, Green, Larsonneur - Appiah, Bladi, Briançon, Maçon, Nadé, Nokoue, Pétrot, Owusu - Amougou, Bouchouari, Cafaro, Chambost, Gauthier, C.Fall, Fomba, Lobry, Monconduit, Moueffek, Tardieu - Cardona, Charbonnier, Diarra et Rivera.

ℹ️ L'ASSE et le @GF38_Officiel se sont retrouvés ce samedi pour effectuer, à huis clos, une opposition rythmée par trois périodes de 45 minutes.



Les Verts l'ont emporté trois buts à zéro grâce à des réalisations de Maxence Rivera, Gaëtan Charbonnier et Darling Bladi.



Les 26… pic.twitter.com/PixQozLoCC — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 6, 2024

