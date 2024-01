ASSE - Didier Bigard : "Ce n’était donc pas seulement la faute de Batlles"

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

« Direction démission ». Le refrain est connu, mais lorsqu’il est monté du kop Nord pendant le match face à Laval, on s’est dit qu’il aurait fallu aussi quelques couplets pour demander la démission de ceux qui piétinaient sur la pelouse. Problème, ces intéressés, peu intéressants, avaient pris les devants en démissionnant d’eux mêmes. Le terme démission est alors à prendre au sens littéral « Action de se démettre d'une charge, d'une fonction », et c’est bien là l’une des rares actions poussées à bout par ces joueurs si peu joueurs. On espère qu’avant la sortie du prochain numéro de votre journal, But!, ces Verts sans couleurs auront, eux, retrouvé le chemin du but...

Il va falloir de la qualité au delà des CV et des litanies ayant salué chaque arrivée

Sinon, comme l’avait si bien résumé Olivier Dall'Oglio, il faudra se résoudre « au ventre mou du championnat » et « ce sera peu intéressant ». C’est un euphémisme, ce serait le danger d’une glissade vers le pire. Dans tous les cas, pour retrouver et garder l’espoir, il ne suffira pas de quelques éclairs salués par un tonnerre d’applaudissements et des échos d’une autosatisfaction confinant à l’aveuglement, comme après les quatre points pris face à Bordeaux (0-0) et Bastia (3-2). Il va falloir de la qualité au delà des CV et des litanies ayant salué chaque arrivée.

Dans sa volonté de redonner confiance à son groupe, ignorant peut-être que cet effectif inefficace avait tendance à l’excès de confiance, le nouveau coach avait cru bon insister sur l’aspect comptable et positif de son entrée en matière. Tout en relevant l’évidence après le succès devant les Corses « on a marqué des buts, oui, mais on s’est fait peur sur la fin », il insistait sur « le plan de jeu respecté à la lettre » et « les efforts » faits par ses hommes ». Ceux-ci l’ont sans doute cru au delà du raisonnable, sans entendre le volet le plus important de son discours « Il y a toujours du travail ». Laurent Batlles s’était lui aussi fait piéger par ce vestiaire si sympa oubliant de muscler sa méthode, du moins publiquement, alors que ses dirigeants avaient moins de scrupules à forcer le trait à son sujet pour le clouer au pilori. Le parapluie ne pouvait pas résister à l’orage. Mais c’est du passé et c’est à Dall’Oglio de ramener un rayon de soleil sur une ville qui en a bien besoin.

A sa prise de fonctions, il avait fait preuve fermeté devant la presse « Je suis persuadé que les joueurs peuvent en faire plus. Certains devront sortir de leur confort. Sinon, cela ne va pas me plaire. Je ne leur ferai pas de cadeau ». Le père Fouettard est d’abord passé pour les laissés-pour-compte, Charbonnier, Lobry, Monconduit, Dreyer, Il va lui falloir hausser le ton aussi pour ceux qui n’ont pas compris le message de leur nouveau coach « Ils sont joueurs de l'AS Saint-Étienne. Cela implique des devoirs »...

Didier Bigard

Podcast Men's Up Life