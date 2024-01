ASSE : Dupraz se propose de sauver un autre monument en péril

Après avoir échoué dans la quête du maintien de l'ASSE en 2022 puis dans celle de Dijon en 2023, Pascal Dupraz est de nouveau convoité par une équipe en difficulté. Le Standard de Liège, actuel 9e du championnat belge et déjà éliminé de la Coupe nationale, connaît une saison catastrophique, sur fonds de problèmes financiers. Selon La Dernière Heure, le Haut-Savoyard aurait été proposé aux Rouches pour tenter de redresser la barre.

Le Standard a viré son entraîneur, Carl Hoefkens, dimanche dernier. Sa direction s'est mise en quête d'un nouveau coach, susceptible de le ramener dans la bonne partie du classement, en prévision des playoffs de fin de saison. Pas sûr que les derniers faits d'armes de Dupraz sur un banc plaident en sa faveur...

📢 UPDATE 3 - STANDARD LIÈGE



Multiple coaches have already been proposed to the board of Standard throughout the past few days to replace Carl Hoefkens.



