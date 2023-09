ASSE : en plus de Sissoko, Batlles a mis la main sur une nouvelle arme fatale

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Ibrahim Sissoko est le meilleur supersub de Ligue 2 ! On vous en parlait tôt ce matin, l’attaquant de l’ASSE est devenu à Lorient le buteur le plus prolifique du championnat en sortie de banc. Avec deux réalisations à son actif, il partage le trône avec Hamel (Paris FC), Conte (Bastia) et Bahoya (Angers).

L'ASSE la plus efficace de L2 en sortie de banc

Si Laurent Batlles peut donc se vanter de posséder un tel remplaçant en or dans ses rangs, le coach des Verts dispose d’une nouvelle arme fatale par rapport à la saison dernière : la qualité de son banc de touche. Grâce à Sissoko et ses acolytes, l’ASSE est l'équipe qui a pris le plus de points (4) grâce à ses remplaçants devant Bastia (3). Cela fait tout de même 29% des buts inscrits par les Stéphanois en cet exercice 2023-2024...

