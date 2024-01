ASSE : encore une bonne nouvelle pour Dall'Oglio !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Olivier Dall'Oglio, l'entraîneur de l'ASSE, cumule les bonnes nouvelles. Lui qui n'a pas encore connu la défaite avec ses Verts a opéré un sacré bond au classement, hier, lors de la victoire à Pau. Les Verts sont désormais en 6e position et peuvent espérer confirmer leur bonne forme dès samedi face à Amiens dans le chaudron.

Cafaro est de retour

Dall'Oglio, qui a déjà enregistré le précieux retour de Wadji sur le front de l'attaque, va également pouvoir compter sur celui de Mathieu Cafaro, malade et absent face aux Palois. L'attaquant était bel et bien présent ce mercredi à l'entraînement. Quant à Irvin Cardona, sorti hier avant la fin de la rencontre, et qui laissait redouter une blessure au mollet en raison d'une poche de glace posée dessus, il semble qu'il sera lui-aussi présent face à Amiens.

