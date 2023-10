ASSE : encore une victoire à l'arraché, sans briller... les notes des Verts contre Dunkerque

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

LARSONNEUR (6)

Le portier des Verts a encore été décisif en détournant avec brio deux frappes nordistes en première mi-temps (22e, 25e). Il a soulagé sa défense sur les coups de pied arrêtés et il a cherché à donner un peu de rythme sur ses dégagements. Irréprochable.

APPIAH (5)

Une grosse faute d'entrée aurait pu lui valoir un carton (7e). Défensivement, il a fait le boulot. Mais il ne faut pas lui demander de dédoubler sur son côté...

BATUBINSIKA (5)

Une entame poussive avant de se ressaisir. Ne peut-on pas attendre un peu mieux d'un joueur qui a connu la Ligue des champions ?

BRIANCON (5,5)

Une très bonne intervention d'entrée (4e). Il a coupé plusieurs attaques et n'a pas hésité à souffler dans les bronches de ses coéquipiers, notamment Tardieu sur une énième perte de balle (42e). Sa détermination fait plaisir. Lui au moins, il va au charbon!

PETROT (5,5)

Il a failli marquer sur deux frappes, obligeant Balijon à deux belles parades (9e, 34e). Moins entreprenant en deuxième mi-temps mais rarement pris à défaut.

Charbonnier est encore passé à côté, Tardieu aussi

TARDIEU (3)

Des pertes de balle dangereuses, un manque de consistance dans les duels... il est vraiment passé à côté de son match. Pas dans son assiette du tout.

CAFARO (5,5), puis LOBRY

Sur son côté droit, Cafaro a longtemps été transparent avant de se réveiller en fin de match, comme à Troyes (1-0). Un bon centre pour la tête de Sissoko (76e) et surtout un superbe coup franc en lucarne pour assurer la victoire.

BOUCHOUARI (5), puis CHAMBOST

Bouchouari a fait illusion en début de match avec des récupérations hautes, des sorties de balle dynamiques. Mais il s'est vite éteint et a pris un carton jaune qui le privera du déplacement à Laval. Remplacé par CHAMBOST, qui a le mérite de jouer juste. C'est loin d'être le cas de tout le monde dans cette équipe...

MOUEFFEK (5), puis FOMBA

Titulaire après son but victorieux à Troyes, Moueffek a apporté sa puissance. Mais il n'a pas cadré ses frappes (20e, 29e) et a vite disparu. Remplacé par FOMBA, qui a lancé Bentayg sur l'action du penalty.

DIARRA (4), puis BENTAYG

Sur son aile gauche, Diarra a été le Stéphanois le plus incisif. Mais la finition lui fait cruellement défaut, comme le laissaient redouter ses stats... Remplacé par BENTAYG, qui a fait basculer la rencontre en allant se faire accrocher par Balijon.

CHARBONNIER (3), puis SISSOKO

Copieusement sifflé à son remplacement, Charbonnier a à nouveau affiché un niveau technique et physique inquiétant. Vraiment pas dans le coup, il a cédé sa place à SISSOKO. Plus mobile et tranchant, le Malien a placé un coup de tête à côté (76e) avant de transformer le penalty en force, plein axe, sous la barre.

