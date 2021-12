ASSE : entre Puel et Dupraz, Boudebouz tranche

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

Pas encore certain qu'il soit demain soir sur la pelouse du chaudron face au FC Nantes. Car comme l'a rappelé son entraîneur, Pascal Dupraz, Ryad Boudebouz souffre encore d'une gêne à l'adducteur. Une absence qui serait ô combien préjudiciable pour les Verts, eux qui ont un besoin urgent de points pour se maintenir dans l'élite.

En conférence de presse, l'Algérien est revenu sur les premiers jours de son nouvel entraîneur. Nécessairement plus proche des joueurs que Claude Puel.

"Chaque entraîneur est différent. Il amène sa méthode et si on gagne, ce sera plus facile. J'espère que cela va rebooster tout le monde. J'espère que ça va fonctionner parce que c'est ce qui ressort de la première semaine. En tous cas, c'est quelqu'un de très proche de ses joueurs, dans l'affectif. Je ne vous dis pas que l'on ne bosse pas sur le terrain, mais je crois que le groupe avait vraiment besoin de ça. C'est un peu un papa pour tout le monde."