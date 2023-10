ASSE - EXCLU : Merchadier (1/2) : "On ne demande pas de la reconnaissance, juste du respect"

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

But! Sainté : La finale de Glasgow date désormais d'il y a quarante-sept ans et on a la sensation que les anciens Verts sont toujours aussi populaires. Parvenez-vous à comprendre cet attachement avec les Français en général et les Stéphanois en particulier ?

Alain Merchadier : De constater, au fil du temps qui passe, à quel point les gens continuent de nous demander des autographes et qu'ils veuillent sans cesse échanger avec nous, non, je ne l'explique pas. Pour être très honnête, il m'est même arrivé, lorsque j'en croisais, de demander à des psychologues, ce qui pouvait mériter un tel attachement.

Et alors ?

Je n'en sais rien (rires). L'autre jour, nous étions réunis, pour la Légende des Verts et l'ami Patrick Koclaym, dans un centre commercial pas loin de Clermont-Ferrand. Figurez-vous qu'il y avait 650 personnes qui sont venues nous voir ! C'est fou ! On a vu défiler des familles entières avec toutes les générations. On peut comprendre que le grand-père ait suivi l'épopée, car on a le même âge, mais les plus jeunes, cela reste un mystère. La question peut aussi se poser d'une autre manière : pourquoi expliquer que nous, une bande de 8 ou 9 jeunes arrivés à Sainté il y a près de 60 ans sans se connaître et issus de régions différentes, soit aussi contente de se retrouver sans cesse ? Pourquoi prend-on toujours autant de plaisir ? Ça non plus, je ne l'explique pas vraiment.

Christian Lopez nous avouait il y a quelques temps qu'on lui parlait encore très souvent du 3e but de Fairclough face à Liverpool. Questionne-t-on Alain Merchadier sur son but en finale de la Coupe de France 1977 face au Stade de Reims ?

Oui. Je ne vais pas vous dire tous les jours. Mais comme j'ai toujours travaillé dans le football, et que je continue à le faire dans un petit club non loin de Toulouse, on est plus à même de me parler ballon, forcément. Et, en effet, on m'évoque souvent l'épopée, Glasgow et mes finales de Coupe de France remportées puisque j'ai eu la chance de marquer contre Monaco, en 1974, puis face au Stade de Reims en 1977. Après, on me demande également des nouvelles de mes coéquipiers, ça ne s'arrête jamais.

Perceviez-vous cette cote de popularité à l'époque ?

Non, franchement pas. Vous me parlez de popularité, mais nous, à l'époque, les jeunes du club que nous étions, quand les Stéphanois nous voyaient dans la ville et qu'ils nous croisaient place du peuple lorsqu'on allait manger un morceau, ils regardaient leurs montres et nous demandaient d'aller nous coucher pour être en forme le lendemain ! Ca, c'était notre réalité. Les habitants de Sainté nous protégaient en quelque sorte. Les dirigeants le faisaient également et le groupe qu'on constituait aussi. Ce n'était pas du tout le foot d'aujourd'hui avec des pros qui sont soumis à davantage de pression de sollicitations.

"Le jour de mon déménagement, en quittant le Forez, j'ai pleuré. Ce club, cette ville, c'était tellement spécial, unique."

Quand avez-vous compris que votre parcours européen avait véritablement touché la France entière ?

Le tournant, du moins dans notre esprit, cela a été la descente des Champs-Elysées au lendemain de Glasgow. Je me souviens encore que j'étais dans la voiture avec Jacques Santini et qu'en regardant cette marée humaine sur la plus belle avenue du monde, je lui ai demandé : "Mais on a perdu, non ?" C'était sidérant. On nous disait merci, on nous demandait des autographes, on avait été reçus à l'Elysée par le président de la République et même lors du retour à Saint-Etienne, il y avait encore plus de 15 000 personnes au stade Geoffroy-Guichard.

C'est dans les mois qui ont suivi que l'équipe de 76, cette génération de potes s'est séparée. Pour quelles raisons ?

Notre groupe, pour diverses raisons, s'est en effet désagrégé. Ce n'était plus la même chose, on savait qu'on ne revivrait sans doute plus jamais les mêmes émotions. Moi, j'ai pris la direction de Nancy, un avant que Michel Platini arrive au club. C'était un changement de joueurs, de stratégie, de vision de la part du président Roger Rocher. Je n'ai jamais trop compris les raisons qui ont poussé le club à ne pas me conserver, mais ce que je sais, c'est que le jour de mon déménagement, avec ma femme dans la voiture, en quittant le Forez, j'ai pleuré. Ce club, cette ville, cette bande de copains, ce qu'on avait connus, c'était tellement spécial, unique. Pendant dix ans, on ne s'était jamais quittés. Ce fut un moment très, très dur à vivre.

Parvenez-vous à comprendre pourquoi l'ASSE n'a jamais retrouvé, depuis si longtemps, les résultats que vous avez obtenus ?

Vous savez, peut-être que si il y avait eu une autre épopée des Verts, on ne se souviendrait plus de la nôtre. C'est possible. Mais bon, ce n'est plus le même football. La notion de groupe a disparu, déjà. Regardez à l'ASSE comme ailleurs, un joueur signe pour deux ans, embrasse l'écusson du maillot, mets trois ou quatre buts et va signer dans un autre club six mois après ! Comment vous construisez avec ça, c'est impossible ! Nous, on est restés à jouer ensemble pendant des années. On se connaissait par coeur, on était potes, on connaissait notre public, nos supporters, nos partenaires. Et en plus on avait des résultats ! 1976 c'est le résultat de plusieurs années de travail, de valeurs communes. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est tous retrouvés, récemment, pour rendre un dernier hommage à Georges Bereta lors du match contre Valenciennes.

Des retrouvailles qui ont fait jaser car, de toute évidence, vous avez été mal reçus et le jeu proposé par les Verts ce jour-là a laissé à désirer....

Autant être clair, on est plusieurs à avoir quitté Geoffroy-Guichard à la mi-temps. Et avec pas mal de questions. Pourquoi nous avoir isolé dans un coin du stade ? Pourquoi ne pas avoir été présentés par le speaker ? Pourquoi personne du club n'est-il venu nous accueillir ? Pourquoi le seul Philippe Gastal, conservateur du Musée des Verts, était-il là ? Oui, il y a eu de la colère, de l'incompréhension. On ne demande pas de reconnaissance, mais simplement du respect. Et là il y en a eu aucun. On a même eu tous l'impression que l'on gênait, c'est dire ! Pourtant, cet hommage à "Berete" était prévu, non ? Ce qu'il reste de tout ça, c'est de l'incompréhension et elle est forte. Quant au niveau du jeu, n'y passons pas trop de temps car en effet c'était d'une pauvreté sans nom.

Suite de l'entretien avec Alain Merchadier, demain sur notre site

