ASSE - EXCLU : passé glorieux, triste présent, Christian Synaeghel assène ses vérités

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

But Sainté : Christian, vous n'aviez pu disputer la finale de Glasgow, en 1976, à cause d'une blessure contractée quelques jours plus tôt contre le Nîmes Olympique. Cinquante ans après, est-ce toujours un regret ?

Christian SYNAEGHEL : Non, je n'y pense plus. Je ne me souviens même plus du nom du joueur qui m'avait blessé. J'avais fait une faute sur lui et je pense qu'il avait cherché à se venger en me mettant un bon coup, sur le coup de pied.

Vous aviez aussitôt compris que ce coup vous empêcherait de disputer la finale face au Bayern Munich ?

Oui, ça avait enflé...On avait fait tout ce qu'il était possible de faire pour que je puisse jouer, j'étais même allé voir un guérisseur. Mais la veille de la finale, j'avais effectué un essai et ce n'était vraiment pas possible.

Vous aviez donc suivi la finale depuis les tribunes ?

C'est ça. J'étais déçu de la défaite bien sûr. C'était frustrant de ne pas pouvoir aider l'équipe mais Jacques Santini, qui m'avait remplacé, avait fait un bon match. Il aurait même pu en être le héros sans ses fameux poteaux carrés !

Gardez-vous un bon souvenir de Glasgow malgré la défaite ?

Oui. Même s'il y a eu ce sentiment d'inachevé, ce parcours européen était exceptionnel. Et à Glasgow, il y avait une telle ferveur... Le public écossais était à 100% derrière nous. Il y avait beaucoup plus de supporters verts que de fans du Bayern. C'était un grand moment.

Vous étiez aux obsèques de Georges Bereta. Quelle image garderez-vous de lui ?

"Berette", c'était le roi de la convivialité. Il était toujours là pour mettre l'ambiance, il chantait, il chambrait. Il ne prenait personne de haut alors qu'il était capitaine de l'ASSE et de l'équipe de France. C'était un grand Monsieur.

Vous faites partie de la génération qui a remporté la Coupe Gambardella en 1970. Quelle place ce trophée a-t-il dans vos souvenirs ?

C'est l'un des meilleurs. En plus, on avait battu Lyon en finale, c'était la cerise sur le gâteau ! Je pense que cette victoire nous avait permis, aux jeunes, d'accéder plus facilement à l'équipe première. Dans un premier temps, on s'entraînait juste avec les pros, mais on ne partageait pas leur vestiaire. On restait entre stagiaires. Ce n'est qu'après avoir signé notre premier contrat professionnel que nous avons eu le droit de partager le vestiaire. A notre arrivée, il y avait eu pas mal de chambrage. Il y avait pas mal d'anciens qui avaient joué avec Robert Herbin avant qu'il devienne entraîneur : "Berette", Bosquier, Polny, Mitoraj, Larqué, Hervé Revelli. Salif Keita aussi.

Keita est-il le meilleur joueur avec qui vous avez joué ?

A l'ASSE, oui. Et en équipe de France, c'est Michel Platini. Mes sélections, le milieu de terrain, c'était Michel Platini, Dominique Bathenay et moi.

Vous avez remporté 3 titres de champion de France avec l'ASSE et 2 Coupes de France. S'il ne fallait retenir qu'un titre, ce serait lequel ?

La première victoire en Coupe de France a été importante, contre Monaco (2-1). J'avais marqué le premier but et Alain (Merchadier) le second. La deuxième finale aussi c'est Alain qui avait marqué. C'était l'homme des finales !

Vous vivez toujours dans la Loire, vous qui êtes natif du Nord. A quoi occupez-vous votre temps ?

J'habite au hameau de L'Ebizaille, du côté de Saint-Bonnet le Château, Usson en Forez, Apinac, Saint-Hilaire Cusson la Valmite. C'est un joli coin. C'est la campagne. On s'y sent bien ma femme et moi, c'est paisible, on est au bon air. Il y a de bons endroits pour pêcher et il m'arrive de prendre de petits bains quand je perds l'équilibre ! (il sourit)

Votre fille et votre fils vivent également dans la région ?

Ma fille oui, avec ses trois garçons. Et Yann est à Melun, entre sa musique, l'immobilier et ses enfants. Il en a six. Il est bien occupé ! Et nous aussi avec neuf petits-enfants !

Quelle place occupe l'ASSE dans votre retraite ?

Je suis toujours les Verts, bien-sûr. Je regarde les matches, tant bien que mal. Plutôt mal que bien, même !

"C'est une période de vaches maigres et j'ai bien peur qu'elle dure. Tant que ça ne changera pas à la tête du club... Je ne suis pas trop dans les coulisses mais on voit bien qu'il y a des problèmes."

L'ASSE en Ligue 2, qu'est-ce que cela vous inspire ?

Du gâchis. Ce n'est pas la place du club, évidemment. C'est une période de vaches maigres et j'ai bien peur qu'elle dure. Tant que ça ne changera pas à la tête du club... Je ne suis pas trop dans les coulisses, mais on voit bien qu'il y a des problèmes. On vend les meilleurs jeunes, de plus en plus jeunes, et on ne réinvestit pas l'argent. Il y a un manque de moyens. Quand on perd ses meilleurs joueurs et qu'on ne les remplace pas par d'autres bons joueurs, forcément on régresse.

Que vous inspire le Mercato ?

Le départ de Krasso est un peu décevant. Il pouvait être parfois agaçant avec son côté nonchalant mais il faut reconnaître qu'il était talentueux, il débloquait des matches par ses buts, ses passes. C'est une grosse perte et je ne suis pas sûr qu'on l'ait vraiment remplacé. On verra sur la durée mais on n'a pas bien commencé la saison alors que le calendrier était très favorable en août. Il y a aussi eu ces incidents entre supporters à Rodez. C'est déplorable.

La ferveur verte est toujours là, malgré tout...

Oui. Je déplore ces excès, ces scènes de violence. Pour notre image c'est lamentable. Mais la passion pour les Verts est toujours aussi remarquable. 40 000 spectateurs contre Valenciennes pour la dernière journée de championnat, en mai dernier, alors qu'on était dans le ventre mou, c'est beau !

Dans votre carrière, quelle est la plus belle ambiance que vous avez connue ?

Kiev et Split, les deux. Mais Split, je crois que c'était encore plus beau que Kiev. Marquer quatre buts en une demi-heure, il fallait le faire ! C'était miraculeux. J'ai vraiment eu de la chance de vivre des moments comme celui-là, de vivre de ma passion. Je n'ai jamais eu l'impression d'aller au travail. Jouer au foot, j'aimais vraiment ça. Et dans ce contexte là, avec ce maillot, cette ferveur, cette équipe... Quand on pense que notre Epopée c'était il y a bientôt un demi-siècle, on n'a pas vu le temps passer ! Et on prend toujours autant de plaisir à se retrouver.

Recueilli parLaurent Hess

🚨 BUT SAINTÉ FAIT SON RETOUR ET AU FORMAT MENSUEL !



MAG NUMÉRO #1



💚 L’attente du peuple vert ! 💚



👴 Ancien : Christian Synaeghel

🐆 Hommage : Salif Keita s’en est allé

🆕 Les nouvelles têtes de l’ASSE



Abonnez-vous juste ici ➡️ https://t.co/Ab0M2wuszH pic.twitter.com/lzNZBhySPk — But! Saint-Étienne (@ButASSE) September 21, 2023

Podcast Men's Up Life